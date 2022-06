Ex-veldrijder van Alpecin-Fenix hangt op zijn 22ste al de fiets aan de haak

Op je 22ste de fiets aan de haak hangen, is wel heel erg vroeg. De ex-veldrijder van Alpecin-Fenix die dit besloten heeft, had last van gezondheidsproblemen.

"Ik trek me terug uit het wielrennen", schrijft Antoine Benoist in een uitgebreid bericht op zijn sociale media. "Dit is zwaar, maar ik heb er nood aan mijn hoofd volledig leeg te maken en voelde me desondanks opgelucht. Een ander leven wacht op mij!"

De Fransman wijt het feit dat hij nu al afscheid neemt van de wielersport aan de vele moeilijkheden op gezondheidsvlak die hij gekend heeft. "Ik ben niet in staat om te zeggen dat ik aan de start van een competitie ga komen, zonder dat ik een grote rol kan spelen."

Benoist werd in augustus 2019 stagiair bij Corendon-Circus en was de twee jaar nadien volwaardig lid van Alpecin-Fenix. Door bloedgerelateerde problemen moest hij lange periodes van rust inlassen. In 2022 stapte hij over naar Cross Team Legendre, maar daar houdt het na nog geen zes maanden dus definitief op. Benoist werd tweemaal Frans kampioen veldrijden bij de beloften.