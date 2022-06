Roglič schuift op na tijdrit: "Mentaal zit het goed, kijk uit naar het weekend waarin bergen op programma staan"

Van Aert verstevigde zijn leidersplek, Primož Roglič deed in de tijdrit ook goede zaken in de stand. In de bergen standhouden en dan moet de eindzege er in zitten.

Roglič was uiteindelijk de vijfde best in deze meer dan dertig kilometer lange tijdrit. "Het was een pittige tijdrit. Ik had liever iets meer hoogtemeters onderweg gehad, maar ik denk dat ik het op dit parcours verdienstelijk heb gedaan. Ik heb mezelf tot het uiterste gedreven." KOMENDE TWEE RITTEN OVERLEVEN De Sloveen kan het alvast opbrengen om de nodige inspanningen te leveren. "Mentaal zit het wel goed. Ik kijk uit naar het weekend waarin er enkele bergen op het programma staan. Allereerst is het zaak om de komende twee ritten te overleven." Roglič denkt dat het voor Jumbo-Visma nog een hele mooie Dauphiné kan worden. "We hebben een sterke ploeg. Daarmee kunnen we de komende dagen nog meer mooie dingen laten zien", is Roglič zeker.