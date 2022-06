UAE, DSM en AG2R Citroën maken hun selecties voor de Ronde van Zwitserland bekend

UAE heeft zijn selectie voor de Ronde van Zwitserland bekendgemaakt. Ze rekenen vooral op ritzeges. Ook AG2R Citroën en Team DSM hebben hun selectie rond.

Voor de Ronde van Zwitserland raken steeds meer selecties bekend. Team UAE Emirates staat daar aan de start met Rui Costa, Alessandro Covi, Marc Hirschi, Marc Soler, Joel Suter, Matteo Trentin en Diego Ulissi. "We mikken in de 1e plaats op ritzeges", zegt Hirschi. "Met deze ploeg is dat zeker mogelijk. Afhankelijk van het verloop van de koers kunnen we later bekijken of een goede plaats in het klassement mogelijk is."

AG2R Citroën trekt met 4 Fransen, een Amerikaan, een Luxemburger en een Zwitser naar Zwitserland. Ze rekenen vooral op Benoît Cosnefroy en Bob Jungels.

Bij Team DSM gaan ze voor etappewinst. Søren Kragh Andersen, Thymen Arensman, Niklas Arndt, Cees Bol, Nico Denz, Andreas Leknessund en Casper Pedersen behoren tot de selectie.