Wout Van Aert blikt vooruit op de rest van de Dauphiné en ziet geen kansen om de eindwinst te pakken

Wout Van Aert ziet zichzelf de Dauphiné niet winnen. Dat liet hij via zijn team weten.

In het algemeen klassement van de Dauphiné heeft Wout Van Aert een meer dan een minuut voorsprong op de klassementsrenners. Af en toe vragen ze hem of hij de eindwinst kan pakken. "Dat is niet mogelijk", laat hij weten via zijn ploeg. "Die minuut voorsprong is niet voldoende. Vanaf zaterdag trekken wij de kaart van Primoz Roglic en Jonas Vingegaard."

Aan Het Nieuwsblad liet Van Aert weten dat hij op dit moment in zijn carrière liever voor ritzeges gaat. Hij bevestigde nog eens dat hij in de Tour deze zomer ritzeges wil winnen en de groene trui wil winnen. Later wil hij misschien eens voor de eindwinst gaan. Al beseft hij dat zijn sprint daardoor misschien wel minder zal worden en dat hij dan ook minder power in de vlakke tijdritten zal hebben.