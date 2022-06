"Wout van Aert maakte foutje als een beginneling, het maakt de beul menselijk"

Dé man van de Dauphiné? Dat is uiteraard Wout van Aert. Hij won al twee keer, maar dat hadden er ook drie of vier kunnen/moeten zijn. De resultaten zijn ongezien.

Twee keer gewonnen, twee keer tweede en een keertje zesde. Het is ongezien wat Wout van Aert deze week laat zien in de Dauphiné.

"Wout van Aert heerst in de Dauphiné. Een keer begon hij vroegtijdig te juichen, als een beginneling. Het maakte de beul menselijk", aldus Hugo Camps in zijn column in Het Laatste Nieuws.

Combattant

"Zelf worstelt hij dan met een dosis zelfhaat. De perfectionist Wout van Aert wil niet falen. Bij het naderen van de meet worden zijn jukbeenderen messen. Sprinter, klimmer, rouleur: het is van een zeldzame veelzijdigheid."

"Het kan ook in zijn nadeel werken: onnodig energieverlies. Voor het publiek is het altijd mooi. De echte liefhebbers willen een combattant. Een renner die zich het snot voor de ogen rijdt."