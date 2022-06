Evenepoel gaat in Zwitserland defensief koersen tegen Tour-renners: "Cruciaal dat je energie gebruikt op juiste moment"

Remco Evenepoel is weer klaar om te koersen. Om defensief te koersen, want de betere Tour-renners zullen ook in de Ronde van Zwitserland actief zijn.

Evenepoel won al heel wat rittenkoersen, maar indruk maken in een wedstrijd als de Ronde van Zwitserland zou weer een nieuwe stap in zijn carrière zijn. "Het is weer een leuke ervaring erbij, deze achtdaagse. We gaan geregeld boven de 2000 meter, dat zijn zaken die nieuw zijn voor mij. Elke dag zal hier zwaar zijn. Ik mag wel vertrouwen hebben, na wat ik in Noorwegen getoond heb."

Evenepoel heeft zeker gepiekt naar deze fase van het seizoen. "Met deze week en het BK tijdrijden komen er twee belangrijke weken aan voor mij. Het is een periode waar ik naar heb uitgekeken sinds het begin van het seizoen. Ik ben blij dat het eindelijk zover is. Ik kijk er naar uit om mezelf te meten met klassementsmannen die ook naar de Tour de France gaan."

TOP VIJF AMBIËREN

De ambities zijn duidelijk. "Ik hoop dat ik in de top vijf of top drie kan geraken. Voor de overwinning zal het op details aankomen. Het is altijd moeilijk te zeggen wanneer je tevreden zult zijn, maar ik ga voor een goed resultaat in het klassement. Als ik dan ook nog een rit kan winnen, des te beter."

© photonews

Met een tijdrit aan het einde zal Evenepoel in de ritten in lijn - tegen zijn natuur in - wat meer verdedigend koersen. "Andere ploegen zullen wellicht meer in aanvalsmodus koersen dan wij. In de lange tijdrit kan ik tijd pakken op andere klassementsmannen en pure klimmers. Dat kan een voordeel zijn voor mij, maar dat maakt het niet gemakkelijker in de dagen voordien op die lange beklimmingen."

KONINGINNENRITTEN

Het zwaartepunt ligt aan het einde van de Ronde van Zwitserland. "Vrijdag en zaterdag zijn de koninginnenritten. Ik moet daar proberen met de eersten mee te zijn en geen tijd te verliezen. Zondag ga ik dan voluit om zo veel mogelijk tijd te pakken. Mijn tegenstanders weten ook wel dat er een afsluitende tijdrit op het programma staat, ze gaan me dus zeker aanvallen."

© photonews

Evenepoel legt dus de nadruk om zich zo veel mogelijk te sparen, als ware het een grote ronde. "Ik moet zo veel mogelijk energie overhouden voor de laatste dagen. Als ik de dagen voordien niets moet ondernemen, zou dat beter zijn. Als er zich al een kans voordoet, ga ik die wel niet laten liggen. In de bergritten is het cruciaal dat je je energie gebruikt op de juiste momenten. Je mag geen energie verspillen."