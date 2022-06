🎥 Alberto Bettiol komt juichend over de streep, maar weet niet dat Andreas Leknessund al binnen is

Alberto Bettiol was de schlemiel van de dag. Hij sprintte naar de 2e plaats, maar deed nadien alsof hij gewonnen had.

De 2e rit van de Ronde van Zwitserland ging naar Andreas Leknessund. Het peloton kwam te laat en er werd gesprint voor de 2e plaats. Alberto Bettiol won die sprint en juichte alsof hij gewonnen had. Een aantal renners lachten met hem en 'feliciteerden' hem met de overwinning. Matteo Trentin kwam hem vertellen dat hij niet gewonnen had.

"Mijn radio werkte niet meer en ik focuste me volledig op mijn sprint", vertelde Bettiol aan Eurosport. "Ik was heel blij dat ik renners als Trentin en Michael Matthews kon kloppen in de sprint. Morgen zullen mijn vrienden nog eens goed met mij lachen, maar dat is deel van de koers."