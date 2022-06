Broer van Ineos-topper rijdt alles aan gort in koninginnenrit Giro U23, sterke Belg van Lotto-Soudal op het podium

In de Giro d'Italia U23 stond op maandag de koninginnenrit op het programma. En daarin stond opnieuw geen maat op een sterke 'broer van', terwijl een Belg ook prima uit de voeten kwam.

In de tweede rit had Leo Hayter al uitgepakt met een straf nummer, in rit drie ging de jongere broer van Ethan door op dat elan.

Lenny Martinez was de solovluchter, maar onderweg naar Santa Caterina Valfurva was het Hayter die vanuit een achtervolgende groep alles en iedereen aan gort reed.

Sterke Van Eetvelt

De jonge Brit (20) van het team van Axel Merckx (Hagens Berman Axeon) reed voorbij Martinez en liet die quasi ter plaatse.

Met Lennert Van Eetvelt was er ook een jonge Belg van Lotto-Soudal helemaal voorin te vinden. Samen met Martinez en Grégoire maakte hij op de slotklim werk van de achtervolging op Hayter en uiteindelijk werd hij derde, weliswaar op vijf minuten van de winnaar.