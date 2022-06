De groene missie van Wout van Aert: op deze plaatsen zijn zaakjes te doen richting groene droom in Parijs

Wout van Aert gaat voor de groene trui in Parijs. En daartoe beseft hij dat hij het nodige werk zal moeten leveren. "Elke dag meesprinten en ook meedoen aan tussensprinten", beseft hij. Hoe kan hij het groen pakken?

Om te beginnen: er zijn in de Tour de France heel wat manieren om punten te pakken. In vlakke ritten krijgt de top-3 van de rituitslag 50, 30 en 20 punten en daarna loopt het tot de vijftiende plek, in ietwat geaccidenteerde ritten gaat het van 30, 25 en 22 naar beneden en in bergetappes van 20, 17 en 15 naar beneden.

Ook in tussensprinten en in tijdritten zijn er 20 punten te verdienen voor de eerste en lopen de punten daarna gradueel naar beneden. Voor Wout van Aert - die van alle markten thuis is - liggen er dus heel wat mogelijkheden om punten te pakken.

Groene droom

Om te beginnen moet van Aert misschien wel hopen dat de absolute topsprinters de buit wat onder elkaar verdelen. Als Ewan, Jakobsen en co maximaal twee vlakke etappes winnen komt dat al veel beter uit dan als iemand er vijf zou winnen en zo 250 punten zou pakken - zeker gezien de punten in vlakke etappes snel naar beneden gaan.

Van Aert won vorig jaar de slotrit in Parijs, dus ook in sprints met de absolute top kan hij zich zeker mengen en misschien ook eentje winnen, maar voor de Belgische kampioen liggen er elders nog heel wat andere mogelijkheden.

Twee tijdritten (potentieel 40 punten), de rit over kasseien naar Arenberg (50 punten), de rit naar Calais waar vele spurters gelost kunnen worden (50 punten), de rit naar Longwy met een aantal klimmetjes in de slotfase (50 punten), maar ook bijvoorbeeld een tussensprint (20 punten) in de rit naar Alpe Duez na 12 klimmende kilometers: er liggen meer dan kansen genoeg om zaakjes te doen.