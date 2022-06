"Een grote stap in mijn loopbaan": Remco Evenepoel hecht belang aan tijdritzege na week met ups en downs

Na een week met ups en downs heeft Remco Evenepoel toch nog met een knappe tijdritzege kunnen uitpakken aan het einde van de Ronde van Zwitserland.

"Het is prachtig om de week zo af te sluiten", reageert een uitgelaten Evenepoel, die aan de streep drie seconden rapper bleek dan Geraint Thomas. "Het was nog nipt aan het einde, maar ik had de snelste fiets en ik ben blij en trots dat ik kon winnen in zo'n sterk deelnemersveld."

En dat terwijl Evenepoel het lang niet altijd makkelijk had in deze Ronde van Zwitserland. "Ik heb deze week veel geleerd, eentje met ups en downs. Ik kende wat lastige momenten, vooral op de dagen waarop ik tijd verloor en ik wat frisheid miste. De laatste twee ritten kreeg ik een beter gevoel en werd de vorm beter, dus ik focuste me op de tijdrit."

MET VERTROUWEN NAAR BK'S

Het belang van die tijdritzege is niet min, stelt de ritwinnaar. "Het was niet eenvoudig met die hitte, maar ik kon mijn power houden ondanks deze omstandigheden. Ik kon vast houden aan mijn snelheidsplan en ik ben opgelucht dat ik het kon afronden. Dit resultaat in een World Tour tijdrit is een grote stap in mijn loopbaan en een belangrijke zege richting de kampioenschappen. Daar trek ik nu vol motivatie en met goede moraal naar toe."