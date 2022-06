Steven Kruijswijk voor zevende keer naar Tour: "Kijk zelf uit naar die etappe"

Steven Kruijswijk is de enige Nederlander in de Tourselectie van Jumbo Visma.

Voor Kruijswijk wordt het de zevende Tour de France uit zijn loopbaan. “Ieder jaar kijk ik er weer naar uit”, klinkt het op de website van Jumbo Visma. “Iedere deelname is weer bijzonder. Ik heb zin om met dit team mee te doen en om bij te dragen aan onze gezamenlijke ambities.”

De ambities zijn niet min van Jumbo Visma. Ze hebben twee mannen voor het geel. Wout van Aert wil dan weer een gooi doen naar de groene trui.

Kruijswijk heeft zelf ook zijn doelstellingen. “Ik kijk al uit naar de etappe naar Alpe d'Huez. Dat is een mythische beklimmingen, waar ik mooie en minder mooie herinneringen aan heb. Zo'n berg naar boven rijden met al het publiek is gewoon altijd speciaal. Zeker als je vooraan rijdt in de wedstrijd.”