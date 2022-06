Marcel Kittel twijfelt over de sprinttrein van Lotto Soudal: "Het is een risico"

Lotto Soudal neemt een nieuwe sprinttrein mee naar de Tour. Marcel Kittel vindt dat een risico. Dat zei hij aan Sporza.

De sprinttrein van Lotto Soudal in de Tour zal er anders uitzien. Reinardt Janse van Rensburg is de loods. Geen Roger Kluge en Jasper De Buyst.

"Dat is zeker een risico", zei Marcel Kittel aan Sporza. "Een sprinter houdt van een vast patroon en zeker in de Tour moet je je ploegmaten kunnen vertrouwen. Je kan een sprinttrein ook niet simuleren op training. Je hebt ook ervaring nodig in de koers. Dus tijdens de 1e etappes zal het nog zoeken zijn."

"Ik weet niet wat de bedoeling is", ging Kittel verder. "Misschien moeten ze Ewan gewoon brengen voor de laatste 2 kilometer en hem dan zijn ding laten doen, want positioneren kan hij goed. Ook hebben ze niet zo veel kansen. In de 1e week zijn er al sowieso 2 kansen. Daarna is het wachten tot de 19e rit voor de volgende zekere kans."