🎥 Amaury Capiot zit in de Tourselectie van Arkéa-Samsic, Cofidis met 3 kopmannen

Amaury Capiot is opgenomen in de Tourselectie van Arkéa Samsic. Hij zal vooral de kopmannen moeten steunen. Cofidis gaat met 3 kopmannen naar de Tour.

In de selectie van Arkéa-Samsic voor de Tour is Amaury Capiot te vinden. Daarmee zal hij zijn debuut maken. "Hij zal vooral de kopmannen moeten beschermen", zegt ploegleider Arnaud Gérard. "Vooral dan in de vlakke etappes. De kopmannen zijn Nairo Quintana en Warren Barguil in de bergen en Hugo Hofstetter in de sprint. Capiot heeft ook heel wat kwaliteiten om aan te vallen en mee te gaan in de ontsnappingen."

Bij Cofidis is er een gelijkaardige selectie. Ion Izagirre en Guillaume Martin zijn de kopmannen voor de bergetappes. Bryan Coquard zal de massasprints voor zijn rekening nemen. "Ik wil vooral de 1e week goed doorkomen", zegt Martin. "Het is geen probleem als ik wat tijd verlies. Daarna wil ik in de ontsnappingen gaan tijdens de bergritten. Zo kijk ik uit naar de rit naar Alpe d'Huez en die naar Hautacam.