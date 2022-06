Julian Alaphilippe is ontgoocheld, maar begrijpt de niet-selectie: "Ik wil niet aan de start staan als ik niet 100% ben"

Julian Alaphilippe rijdt dit jaar de Tour niet. Hij is daarover ontgoocheld, maar begrijpt het: "Ik wil niet aan de start staan als ik niet 100% ben."

In de selectie van Quick Step-Alpha Vinyl zit geen Julian Alaphilippe. "Ik ben daar wel ontgoocheld over. Ik heb daar al heel wat mooie momenten beleefd. Ook vind ik het spijtig dat ik mijn regenboogtrui niet kan tonen in mijn thuisland. Ik weet dat het een moeilijke beslissing was voor de ploeg, maar ik begrijp het volledig. Ik wil ook niet aan de start staan als ik niet 100% ben."

Nu gaat Alaphilippe verder werken aan zijn terugkeer later op het seizoen. "En ik wens de ploeg veel succes tijdens de Tour", besloot hij.

DAG VOOR FRANS KAMPIOENSCHAP AL BEKEND

Patrick Lefevere reageerde bij Het Nieuwsblad. Hij had de visie uitgelegd aan Alaphilippe. De ploeg vreest dat hij conditioneel nog niet op niveau is om 3 weken op hoog niveau te presteren. Ook had de ploeg hem het nieuws al een dag voor het Frans kampioenschap bekendgemaakt. Al weet Lefevere dat het misschien een ander verhaal zou geweest zijn als Alaphilippe met een minuut voorsprong Frans kampioen zou zijn geworden, maar die wedstrijd is niet te vergelijken met de Tour volgens Lefevere.

Ook speelde het parcours mee in de beslissing. De 1e rit voor Alaphilippe zou die naar Longwy zijn. Al kan hij in de ritten ervoor al meedoen volgens Lefevere, maar hij zou daar al veel energie verbrukt hebben nog voor zijn rit naar Longwy. Ook zijn er nog gegadigden zoals Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. Dus de denkoefening om Alaphilippe optimaal uit te spelen, was een moeilijk gegeven volgens Lefevere.