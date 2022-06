Florian Sénéchal wist al voor het Frans kampioenschap dat hij niet geselecteerd is voor de Tour

Florian Sénéchal wist al voor het Frans kampioenschap dat hij niet geselecteerd zou zijn voor de Tour. Al had hij gehoopt dat het Frans kampioenschap er nog iets aan zou veranderd hebben, zei hij aan het Franse RMC.

In de selectie van Quick Step-Alpha Vinyl is Florian Sénéchal de 1e reserve. Hij wist 2 dagen voor het Frans kampioenschap al dat hij niet in de selectie zat. "Ik had wel gehoopt dat die koers nog een verschil had gemaakt", zei hij aan het Franse RMC. Sénéchal werd Frans kampioen. "Ik haalde motivatie uit de niet-selectie voor de Tour, waarvoor ik ook teleurgesteld was."

"Ik zal nu via de televisie naar de Tour moeten kijken", ging Sénéchal verder. "Daarna ga ik op vakantie. Ik vertrek op trainingskamp naar Italië. Daar bereid ik me verder voor op de Vuelta."

Sénéchal kon ook nog iets kwijt over de Tourselectie: "Er zitten 3 Denen in de selectie. Ze vertelden mij dat dat is voor het goede imago. Ik begrijp ook wel dat marketing en publiciteit belangrijk zijn."