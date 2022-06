Komt toekomstkeuze Quinten Hermans duur te staan? Geen selectie voor Tour de France

Zijn vliegticket was al geboekt voor Kopenhagen, maar plots kreeg hij een telefoontje met slecht nieuws. Geen Quinten Hermans in de Tourselectie.

Het is geen geheim dat Alpecin-Fenix stevig aan de mouw van Quinten Hermans trekt. De Belg zou daar ook naartoe gaan en dus Intermarché-Wanty-Gobert verlaten.

Mogelijk heeft dat meegespeeld in de beslissing van zijn team Wanty om hem niet te selecteren voor de Tour de France.

Hermans zat normaliter dinsdag op het vliegtuig naar Kopenhagen, maar kreeg in extremis slecht nieuws. Met Kobe Goossens is er amper één Belg in de selectie opgenomen om Meintjes bij te staan.