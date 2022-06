Quinten Hermans is er nog altijd niet goed van: "Dit voelt als een afrekening" en "Ook niet goed voor de ploeg"

Zijn vliegticket was al geboekt voor Kopenhagen, maar plots kreeg hij een telefoontje met slecht nieuws. Geen Quinten Hermans in de Tourselectie en daar is hij ook een dag later nog niet goed van.

Het is geen geheim dat Alpecin-Fenix stevig aan de mouw van Quinten Hermans trekt en dat Hermans volgend jaar voor dat team zal uitkomen.

Dat heeft vermoedelijk meegespeeld in de beslissing om Hermans thuis te laten, al snapt de renner zelf het niet helemaal.

Afrekening?

"De ploegleiding wist voor de Baloise Belgium Tour al dat er een akkoord is met een andere ploeg. En we reden een fantastische ronde. Dus ik vind dat een zwak excuus. Aike Visbeek stond met zijn mond vol tanden. Hij kon er zich niet uitpraten", aldus Hermans tegen Het Laatste Nieuws.

"Dit is ook een verlies voor de ploeg, want ik had een meerwaarde kunnen zijn. De ploeg wordt nu in een slecht daglicht gebracht. Het is geen verstandige keuze. In sport moet altijd het sportieve primeren. Of dit een afrekening is? Dat wil ik niet zeggen. Maar dat gevoel heb ik wel. Er is nooit over gepraat en de beslissing komt heel laat."