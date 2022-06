Verrassende winnares in Belgium Tour, twee Belgen in top-10

Terwijl in het mannenpeloton iedereen in volle voorbereiding is op de Tour de France is er ook in het vrouwenwielrennen koers. In ons land zelfs nog!

In Chimay was er een pittige proloog van de Lotto Belgium Tour, over een parcours van een dikke vier kilometer. Skalniak Topfavoriete was Mieke Kröger, die in 2019 de race nog won. Zij eindigde uiteindelijk tweede op zo'n drie seconden van de Poolse Agnieszka Skalniak. Met Sara Van De Vel (6e op tien seconden) en Shari Bossuyt (8e op elf seconden) eindigden er ook twee Belgische vrouwen in de top-10.