Klassementsmannen van Jumbo-Visma hebben vertrouwen: "We geloven dat we Pogačar kunnen verslaan"

Tadej Pogačar verslaan, dat is de missie voor de klassementsmannen van Jumbo-Visma. Vertrouwen is er genoeg, ondanks de zware opdracht.

Jonas Vingegaard en Primož Roglič beginnen op gelijke hoogte aan de Tour. "Vorig jaar moest Roglič opgeven door een valpartij, hopelijk gebeurt dat deze keer niet", uit de Deen zijn wens om beiden heelhuids door de eerste week te komen. "Er is zo veel stress en er zijn zo veel valpartijen. Alles kan gebeuren, bij ons en bij de andere ploegen. Het maakt een groot verschil uit als je met twee bent. We geloven dat we Pogačar kunnen uitdagen."

Roglič gaat zelfs nog een stapje verder. "We geloven dat we Pogačar kunnen verslaan", klinkt het. Dat is tot op heden nog niet gebeurd in de Tour. Hoe zou het dan kunnen lukken? "Door met zijn allen ons best te doen, door te tonen dat we een sterke ploeg zijn, door samen te rijden."

GOEDE VRIENDEN

En dus uit te spelen dat Jumbo-Visma twee kanshebbers op de eindzege heeft. "Vingegaard en ik maken elkaar sterker. Hij is ongelooflijk sterk, net als de hele ploeg." Van een interne concurrentiestrijd tussen de twee is voorlopig nog niets te merken. "Roglič en ik zijn goede vrienden, we genieten van de tijd die we samen spenderen."