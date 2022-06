Renner van Intermarché-Wanty-Gobert bij zijn 9e Tourdeelname: "Ik blijf gemotiveerd"

Alexander Kristoff staat aan de start van zijn 9e Tour. Hij blijft gemotiveerd.

Intermarché-Wanty-Gobert heeft als ploeg nog niet zo veel ervaring in de Tour, maar voor Alexander Kristoff is het al zijn 9e deelname. Hij won in totaal al 4 ritten in het verleden.

"Ik ben nog altijd even gemotiveerd als de andere jaren", zei Kristoff tijdens de ploegvoorstelling. "De Tour is de grootste koers van allemaal. Ik kom hier nu al voor de 9e keer en dat voelt aan als een privilege. Ik ga zo goed mogelijk proberen te presteren."

"We gaan met Intermarché-Wanty-Gobert proberen om een rit te winnen", ging Kristoff verder. "Ook is het doel om met Louis Meijntjes zo hoog mogelijk in het algemeen klassement te eindigen."