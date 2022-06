Sfeer in Kopenhagen deed Stuyven denken aan Tourstart in Brussel: "Groot verlangen om uit te pakken in Roubaix-rit"

Jasper Stuyven gaat weer op zoek naar ritsucces in de Tour. De sfeer bij de presentatie, dat is wel iets waar hij van kan genieten. Ten slotte was zoiets al geleden van in... Brussel.

Enkele dagen gelden was Stuyven nog actief tot diep in de finale van het BK. "Ik kom met een goed gevoel uit het BK. De voorbereiding is goed gegaan. Ik heb geen tegenslagen gekend. Iedereen zegt dat hij in topvorm verschijnt aan de start van de Tour, maar dan merk je dat iedereen in topvorm is", blijft de Leuvenaar wel voorzichtig.

De doelstellingen zijn duidelijk. "Het doel in de Tour blijft om eindelijk die ritzege te behalen. De eerste dagen zijn ook belangrijk voor Mads Pedersen en de ploeg. Ik zal hem daarbij bijstaan." De eerste kilometer moet nog gereden worden, maar de Tour begon eigenlijk al met een ploegenvoorstelling voor een grote menigte. "Het verandert de perceptie wat, want de laatste twee jaar waren er steeds beperkende maatregelen."

LEUKE VIBE IN TIVOLI PARK

Stuyven kon het dus wel smaken. "Het was in het park Tivoli, met de combinatie van het mooie weer en al dat volk, een heel leuke vibe. Dat we Mads erbij hadden als Deen, zorgde voor nog een extra pigment. De laatste keer dat er nog zo veel volk bij de start van de Tour aanwezig was, was in Brussel (foto hieronder). Dat was voor mij persoonlijk nog een tikkeltje anders."

© photonews

Nu gaat de focus dus naar het sportieve en die zoektocht naar een ritzege. Als die er zou kunnen komen in de rit naar Arenberg, zou het helemaal top zijn. "Het verlangen is groot om daar uit te pakken. De vorige Roubaix-rit in de Tour hebben we ook gewonnen. Omgaan met de stress is lastiger dan op de eerste kasseistroken te rijden. Daarna komen de drie sectoren die we kennen uit Parijs-Roubaix."

VERKENNING ROUBAIX-RIT

In principe mag die etappe voor Jasper Stuyven geen geheimen kennen. "Ik ben gaan verkennen, maar toen stond de wind niet in de goede richting. Ik hoop dat de wind in de Tour in de andere richting zal blazen, of dat er helemaal geen wind staat." Het is wel van dit soort ritten dat de renner van Trek-Segafredo het moet hebben. "Ontsnappingen zijn mijn grootste kans op een ritzege."