VOORBESCHOUWING: Wie kan Tadej Pogacar van een 3e Tourzege houden?

Tadej Pogacar won al 2 keer de Tour de France. Ook dit jaar is hij de topfavoriet. Al zijn er tegenstanders die graag zelf het geel mee naar huis zullen willen nemen.

In 2020 won Tadej Pogacar op sensationele wijze de 1e keer de Tour door in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles Primoz Roglic nog uit het geel te rijden. Een jaar later viel er tegen Pogacar weinig te beginnen en won hij voor de 2e keer de Tour.

Dit jaar is Pogacar opnieuw de topfavoriet. Hij heeft dit jaar al elke rittenkoers gewonnen waaraan hij deelnam. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Slovenië. Tussendoor graaide hij ook de Strade Bianche mee, die hij won na een solo van zo'n 50 km. Pogacar lijkt meer dan klaar om zichzelf op te volgen.

Concurrentie vindt Pogacar bij Jumbo-Visma. Zij hebben het duo Roglic en Jonas Vingegaard. Vingegaard eindigde vorig jaar verrassend 2e. Voor Roglic is het al een 5e deelname en hij zal gebrand zijn om revanche te nemen na zijn opgave vorig jaar. Hij lijkt alleszins al in vorm. Hij won de Dauphiné zonder heel veel energie te hoeven verbruiken.

INEOS Grenadiers is een ander sterk blok. Geraint Thomas won de Ronde van Zwitserland en weet sinds 2018 hoe hij de Tour moet winnen. Naast hem zijn er nog Daniel Felipe Martinez (winnaar Ronde van het Baskenland) en Adam Yates (4e in Parijs-Nice). INEOS zal met zijn pionnen kunnen schuiven.

Ook bij de andere teams zijn er enkele concurrenten. Aleksandr Vlasov moest als leider nog opgeven in de Ronde van Zwitserland, maar hij lijkt klaar aan de start te staan. Ook is er nog Ben O'Connor die 3e werd in de Daupiné. Bij Movistar rekenen ze op Enric Mas. Romain Bardet is er opnieuw bij en met Rigoberto Uran, Jakob Fuglsang en Nairo Quintana moet je ook nog altijd rekening houden.

Onze sterren:

***** Tadej Pogacar

**** Primoz Roglic

*** Jonas Vingegaard, Geraint Thomas

** Aleksandr Vlasov, Romain Bardet, Ben O'Connor, Enric Mas

* Rigoberto Uran, Jakob Fuglsang, Nairo Quintana, Adam Yates, Daniel Felipe Martinez