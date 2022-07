🎥 Een Tour-moment om in te kaderen: zo reed de gele trui alles aan flarden: "Van Aert 'on fire', een demonstratie!"

Heeft de rijke Tour-geschiedenis er een moment bij om in te kaderen? Hoe Van Aert alles aan flarden reed op weg naar Calais, was superindrukwekkend.

Dit is een triomf waar Wout van Aert nog lang van zal genieten, maar eigenlijk zou de gehele wielerwereld dat moeten doen. De manier waarop Van Aert naar de overwinning knalde in de vierde Tourrit, maakt het nog zo veel mooier! Meer dan de moeite waard om nog eens te bekijken hoe Van Aert het hele Tour-peloton achter liet op de Cap Blanc-Nez.

Dat kan door de onderstaande beelden van Eurosport. Het filmpje begint op het moment dat de inleiding van Van Hooydonck er op zit. Benoot neemt over en dan is het aan Van Aert zelf. Die is duidelijk gewoon de sterkste renner op deze klim. Adam Yates blijft nog het langst vastklampen, samen met Vingegaard, de ploegmaat van Van Aert. Uiteindelijk kraakt ook Yates en vertrekt Van Aert voor een schitterende solo.

Ook de commentatoren werden helemaal wild toen ze de armada van Jumbo-Visma en Wout van Aert in het bijzonder zo zagen uitpakken. "Wout van Aert neemt het hier zelf in handen. Het is een demonstratie van de gele trui. Van Aert is te sterk voor Yates, Wout van Aert is 'on fire'!" Zeg dat wel. Dit is een Tourritzege voor de geschiedenisboeken.