David van der Poel gelooft in de kansen van Mathieu van der Poel: "Hij wordt minder snel moe dan de anderen"

Mathieu van der Poel heeft zich voorlopig veel weggestoken. Volgens zijn broer David van der Poel zal hij nog toeslaan. Dat zei hij in L'Equipe.

Voorlopig hebben we Mathieu van der Poel in de Tour nog niet veel gezien. In de tijdrit eindigde hij 5e, maar voor de rest zag je hem vooral rustig in het peloton rijden.

Volgens zijn broer David van der Poel zal Mathieu van der Poel nog toeslaan. "Dat kan al de komende week", zei David van der Poel in L'Equipe. "Volgens mij ligt de 1e week van dit jaar hem beter dan die van vorig jaar. Toen lukte het hem al op Mûr-de-Bretagne. Mensen vonden dat normaal, maar voor ons was dat een zeldzame prestatie."

In principe zal Mathieu van der Poel de Tour uitrijden. Hij zal de 3e week dus rijden. "Ik waarschuw iedereen", ging David van der Poel verder. "Hij wordt minder snel moe dan de rest en in de 3e week gaat dat merkbaar zijn. Als hij nog goed is en de anderen zijn moe, zal hij daarvan kunnen profiteren."