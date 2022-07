Geen verrassing: Magnus Cort is na 3 dagen de meest strijdlustige renner in de Tour

Magnus Cort is voorlopig de meest strijdlustige renner. Hij heeft een stemming op Twitter gewonnen.

Over Wout Van Aert is er in deze Tour wellicht al het meest gezegd en geschreven. Een van de andere renners waarover de mensen de afgelopen dagen al veel spraken, is Magnus Cort. Tijdens de 2e rit zat hij in de vroege vlucht en kwam hij op elke beklimming als 1e boven. Het leverde hem de bolletjestrui op.

In de 3e etappe maakte Cort zich in Denemarken helemaal onsterfelijk. Hij was de enige in de ontsnapping van de dag en reed als Deen een groot deel van de rit alleen op kop in de bolletjestrui. Ook verstevigde hij zijn leiderstrui.

Op Twiiter was er een stemming voor de meest strijdlustige renner tijdens de ritten in Denemarken. Cort, Sven Erik Bystrøm en Cyril Barthe waren de genomineerden. Wie het meest geretweet werd, won. Het was duidelijk wie won. Cort had 377 retweets. De andere 2 kwamen samen in de uitslag zelfs nog niet aan de enkels van Cort. Ook houdt Cort daar nog iets aan over. Hij is al genomineerd voor de prijs van de superstrijdlust.