Grootse Wout van Aert soleert in gele trui naar straffe ritoverwinning in de Tour, Philipsen juicht maar wint niet

Wout van Aert was in zijn gele trui al enkele keren dicht bij een ritoverwinning in de Tour de France gekomen. Van Aert heeft 'm beet na de vierde rit naar Calais, en op wat voor een manier!

Na een minuut applaus voor de slachtoffers van de schietpartij in Kopenhagen trok de koers zich in Frankrijk weer op gang en uiteraard was bolletjesman Magnus Cort in de buurt. De Deen reageerde op de aanzet van Anthony Perez: een ontsnapping met twee man was een feit. Eens zij een grote voorsprong bij mekaar hadden gereden, begon Quick-Step aan stevig beukwerk aan de kop van het peloton.

De Wolfpack had dus geen zin in een saai koersverloop en er waren toch enkele renners die zich lieten verrassen. Onder andere Mathieu van der Poel belandde in een groepje dat op achterstand geraakte, maar meer dan een intermezzo was dit niet. Iedereen kon weer aansluiten en in het verdere verloop van de rit bleven waaiers uit.

'KONING CORT'

De tussensprint was dan wel een moment om naar uit te kijken. Jakobsen haalde het daar voor Van Aert. 'Koning Cort' behield dan weer zijn perfect rapport in het bergklassement en kwam ook op de elfde helling uit de Tour als eerste boven. Ondertussen kwam het peloton al dichterbij. Magnus Cort hield het na deze helling voor bekeken, Perez ging in zijn eentje nog door voor de prijs van de strijdlust.

Dé hamvraag was: zouden de pure sprinters gelost kunnen worden op de Cap Blanc-Nez op iets meer dan 10 kilometer van de aankomst? Bij Jumbo-Visma gaven ze er daar een ferme lap op, met een sterke inleiding van Van Hooydonck en Benoot. De averij was groot: Van Aert kwam zowaar als eerste boven en ging solo!

STRAF NUMMER VAN AERT

Deze aanval op zich was al een straf nummer. Kon de gele man het ook volhouden? Achter hem was er hergroepering, de kloof was wel twintig seconden. Aanvankelijk ging Van Aert zijn bonus zelfs nog uitbouwen. Het peloton kwam wel dichterbij, maar de leider uit de rit én de Tour had voldoende marge. Een ritzege om in te kaderen! Philipsen won de spurt om plek 2 en juichte ook, maar wist dus niet dat Van Aert voorop was.