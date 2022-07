Jasper Philipsen viert en beseft vijf meter verder dat hij niet wint: "Wout doet het onmogelijke en dan sta je versteld"

Wout van Aert en niet Jasper Philipsen wint de vierde rit in de Tour de France. Philipsen vierde nochtans ook, nadat hij de sprint gewonnen had.

Dat was dus een sprint voor de tweede plaats. Dat kreeg Philipsen pas na de aankomst in Calais mee. "Vijf meter na de meet besefte ik dat Wout won", doet de snelle man van Alpecin-Deceuninck zijn verhaal bij Sporza. "Ik had niet gezien dat hij zo'n groot gat geslagen had. Ik dacht dat we voor de overwinning sprintten."

SLECHTE RADIOVERBINDING

De oortjes deden in de finale onvoldoende hun werk. "Ik had een slechte radioverbinding. Niemand rondom mij had me ook verteld dat Wout vertrokken was. Het is een beetje gênant, maar het toont aan wat een straf nummer het is van Wout en hoe impressionant het is dat hij zo wegrijdt."

Een renner die er zo bovenuit stak: dat had Philipsen zich niet kunnen inbeelden. "Ik had niet gedacht dat iemand van dit peloton alleen kon wegrijden. In mijn opzicht was dat onmogelijk, maar Wout doet het onmogelijke en dan sta je versteld aan de meet. Ik ben zelf in een goed tempo naar boven gereden, maar heb die demarrage helemaal niet gezien."