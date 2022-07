Nathan Van Hooydonck beleeft zijn Tourdebuut en kent zijn rol

Nathan Van Hooydonck is bezig aan zijn Tourdebuut. Het Nieuwsblad had een gesprek met hem.

Na 3 dagen in Denemarken heeft Nathan Van Hooydonck zijn 1e ritten in de Tour erop zitten. Het Nieuwsblad had een gesprek met hem en hij vertelde hoe die 1e dagen verliepen.

Tijdens de tijdrit zag Van Hooydonck de tijdritten van zijn kopmannen in de ploegbus. Hij vertelde dat hij nerveuzer was voor hen dan voor zichzelf. Hij was heel tevreden dat ze zonder problemen de finish haalden. Ook is Van Hooydonck geschrokken van hoe het eraan toegaat in het peloton. Hij heeft nauwelijks tijd om te gaan plassen. Er moet constant opgelet worden.

Zijn rol is vooral bij Jonas Vingegaard blijven. Al zijn Tiesj Benoot en Primoz Roglic nooit ver weg. Normaal blijven ze bij elkaar. Daarachter zitten dan Wout Van Aert en Christophe Laporte. Van Hooydonck vindt dat ze als ploeg goed op schema zitten. Ook zit de verstandhouding met Benoot goed. Ze wisselen elkaar af.