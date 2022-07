Van Aert vliegt naar fenomenale zege in Calais: "Een van de moeilijkste dingen om in zo'n rit alleen aan te komen"

Niet Red Bull, wel de gele trui geeft je vleugels. Als je Wout van Aert heet en op weg naar Calais bent alleszins. Winnen in de leiderstrui in de Tour: ook die klus heeft Van Aert nu geklaard.

"Ik wilde het risico niet meer lopen op een massasprint", lachte Van Aert, verwijzend naar zijn tweede plaatsen in de vorige ritten. "Het was duidelijk dat we met de ploeg iets gingen proberen. Nathan Van Hooydonck opende op de klim en Tiesj Benoot nam over. Ik voelde in zijn wiel al dat het superzwaar was. Ik hoorde via de oortjes dat de averij aanzienlijk was. Het doel was om vol te gaan tot op de top van de klim en dan de balans op te maken."

TIEN KILOMETER VOLUIT

Die balans was klaar en helder: Van Aert had iedereen uit het wiel geknald. "Ik kwam alleen boven. Ik twijfelde of ik moest wachten op Jonas Vingegaard en Yates, de twee man achter mij. Door vol te gaan bracht ik mijn ploegmaats ook in een goede positie. Ik besliste om alleen te gaan en dan is het tien kilometer voluit gaan. Deze trui geeft je vleugels."

De leider in de Tour weet de manier waarop hij zijn ritzege veroverde absoluut naar waarde te schatten. "Het was zeker een lastige klim. Zo'n ritten eindigen vaak op een groepssprint. Het is één van de moeilijkste dingen om dan alleen aan te komen. Ik heb het enkel kunnen doen door de hulp van mijn ploegmaats. Zij deden het halve werk en dan was het aan mij om het af te maken."