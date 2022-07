VOORBESCHOUWING RIT 4: Veel scenario's zijn mogelijk op weg naar Calais

De Tour is geland in Frankrijk. Rit 4 is een geaccidenteerde etappe. Daardoor zijn meerdere scenario's mogelijk.

Na de 1e rustdag trekt de Tourkaravaan zich voor de 1e keer op gang in Frankrijk. De rit start in Duinkerke. Via de Kasselberg en Saint-Omer maakt het peloton een brede lus door het binnenland richting Calais. De laatste 25 km volgt het peloton de kust via Audinghen, Wissant en Cap Blanc-Nez. In totaal is de etappe 171,5 km lang.

Veel Belgen zijn als toerist daar al geweest. Zij zullen ook weten dat er onderweg pittige hellingen zijn. In totaal zijn er 6 officiële beklimmingen, maar als je het profiel bekijkt en je begint te tellen, kom je al gauw uit aan het dubbele. Of zelfs meer. De laatste helling van de dag (Cap Blanc-Nez) ligt op ruim 10 km van de finish.

VERSCHILLENDE SCENARIO'S MOGELIJK

Door de aard van het parcours zijn er verschillende scenario's mogelijk. Een vroege vlucht met enkele ervaren baroudeurs kan vertrekken en het peloton knap lastig maken. Ook later in de finale kan er een interessante groep vertrekken.

De laatste beklimming zal ook in het oog gehouden worden. Die is 900 meter lang en stijgt gemiddeld 7,5%. Ideaal om aan te vallen en een massasprint te ontlopen. Het kan nog altijd zijn dat nadien alles samenkomt en we een massasprint of een sprint met een omvangrijke groep krijgen.

Het komt erop neer dat er veel favorieten zijn. Er zijn de spurters. Denk maar aan Wout Van Aert, Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Ook Peter Sagan en Mads Pedersen zullen weer willen meedoen. Caleb Ewan zal voor de 1e keer willen tonen waarvoor hij gekomen is. Al moeten die sprinters wel al die hellingen kunnen overleven.

Onder de renners die een sprint willen ontlopen, zijn er veel. Mathieu van der Poel kan zijn kans wagen. Bij Intermarché-Wanty-Gobert zullen ze zich willen tonen. Al kan er ook altijd een verrassing vallen.