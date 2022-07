🎥 Tour de France: Wout Van Aert valt, leider in bergklassement en renner van Intermarché-Wanty-Gobert zitten in de vroege vlucht

Het peloton is onderweg naar Arenberg. Een vroege vlucht heeft zich gevormd, maar het peloton behoudt het hoge tempo. Wout Van Aert viel, maar kon snel weer verder

In de voorbije ritten was het niet zo moeilijk om weg te rijden van het peloton, maar richting Arenberg was er een serieuze strijd om in de vlucht van de dag te zitten.

De leider in het bergklassement Magnus Cort, Edvald Boasson Hagen en Taco Van der Hoorn konden als 1e een kloof slagen. Daarna gingen Simon Clarke, Neilson Powless en Alexis Gougeard in de achtervolging. Ze haalden het koptrio bij en zo kwam er een kopgroep van 6 tot stand. Opvallend: bijna elke renner in de kopgroep heeft al een rit in een grote ronde gewonnen. Enkel Powless heeft nog geen rit gewonnen.

De kopgroep kreeg meer dan 3 minuten. Het peloton behield het tempo, maar dat werd even opgeschrikt door een val van Wout Van Aert. Hij kon verder. Tijdens de achtervolging reed hij door een onoplettenheid bijna tegen de volgwagen van Team DSM.

💛 The Yellow Jersey has crashed! He is back on his bike.



💛 Chute du @MaillotjauneLCL 🇧🇪 @WoutvanAert ! Il remonte sur son vélo et repart avec @s_kruijswijk. #TDF2022 pic.twitter.com/agRvMIt1Gx — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022