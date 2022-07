Bewondering voor Wout in Vive le Vélo: "Stil van geworden, nooit verwacht dat iemand kon wegrijden van dit peloton"

Van Aert die op zijn eentje wegrijdt van het peloton: wie had dit zien aankomen? Enkel bewondering is op zijn plaats en die was er dan ook in overvloed tijdens de bespreking van zijn prestatie in Vive le Vélo.

Voormalig profrenner Bert De Backer schoof mee aan de tafel van Karl Vannieuwkerke in Vive le Vélo. "Ik ben heel stil geworden van die prestatie", aldus De Backer. "Ik denk dat hij dit jaar nog niet veel sneller zal gereden hebben dan op deze klim." FERME INSPANNING De Backer had de solotocht van Van Aert niet zien aankomen, gezien het niveau van al die andere renners in de Tour de France. "Die inspanning bergop was echt heel ferm. Ik had nooit verwacht dat één iemand kon wegrijden van dit peloton." De vraag dient gesteld te worden: is dit nu de mooiste overwinning ooit van Wout van Aert? "Hij heeft dit met de ploeg gedaan, dat speelt ook mee in die beleving. Hij komt alleen over de meet, maar cru gezegd hebben ze met de ploeg heel het peloton belachelijk gemaakt. Dat voelt wel lekker, denk ik."