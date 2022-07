De kopman van Oliver Naesen kijkt uit naar de kasseienrit in de Tour

Ben O'Connor is de kopman bij AG2R Citroën en heeft podiumambities. Hij staat op weg naar Arenberg voor een belangrijke rit.

De rit naar Arenberg is een belangrijke etappe voor de klassementsrenners in de Tour. Ze willen geen pech hebben en daardoor tijd verliezen.

Bij AG2R Citroën is Ben O'Connor de kopman. Oliver Naesen moet hem veilig door alle hindernissen loodsen. "Ik ben nerveus voor de rit naar Arenberg", zegt O'Connor. "Ik kijk ernaaruit. Het gaat speciaal worden. Met Naesen hebben we verkend en dat was plezant. Al zal dat in de koers anders zijn."

O'Connor staat na 4 ritten op plaats 41. Hij heeft een achterstand van 1'26" op Wout Van Aert. Tegenover Tadej Pogacar heeft O'Connor een achterstand van 54 seconden. Die achterstand liep hij op in de openingstijdrit.