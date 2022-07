🎥 Drama's vermeden: Pedersen bijna aangereden door eigen volgwagen en ei zo na nieuw 'omi-opi-moment'

Er hadden drama's kunnen gebeuren in de vierde Tourrit. Pedersen werd bijna aangereden door zijn eigen volgwagen en na het 'omi-opi'-moment heeft duidelijk nog niet iedereen de les begrepen.

Geen hele grote valpartijen in de vierde Touretappe, al had het wel heel anders kunnen lopen. Op zeventig kilometer van de meet keert Mads Pedersen achter de volgwagen terug richting peloton, maar de Deen is nog maar net gepasseerd of de wagen van Trek-Segafredo wenkt al even naar links. Iets langer wachten was hier wel opportuun geweest. Gelukkig kon Pedersen de wagen nog net ontwijken,

🚴🇫🇷 | Pfoe, Pedersen zit nog op zijn fiets! Gelukkig maar. Die auto besliste bijna anders... 💥🚘 #TDF2022



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/rnixXv9wMO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 5, 2022

Het zou zonde geweest zijn om op die manier ten val ten komen. Dat is het ook altijd wanneer een renner valt door het gedrag van toeschouwers. We herinneren ons nog allemaal de massale valpartij van vorig jaar, nadat een vrouw langs de kant van de weg met een aanstormend peloton op komst poseerde voor een foto met een bord met daarop 'Allez omi-opi'.

Deze keer was er geen bord in het spel, maar keek een toeschouwer wel in de tv-camera, terwijl het peloton op het punt stond om te passeren. Gelukkig besefte de persoon in kwestie net op tijd het gevaar en zette hij alsnog een stap achteruit. Drama's vermeden.