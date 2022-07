Florian Vermeersch is klaar voor de kasseienrit in de Tour

Florian Vermeersch heeft naar de kasseienrit uitgekeken. Hij zal voor een goed resultaat willen gaan.

In de Tour staan in de 5e rit kasseien op het menu. Voor sommigen een vrees. Voor anderen een dag om naar uit te kijken. Bij Lotto Soudal is er onder meer Florian Vermeersch die een goed resultaat wil rijden.

"Ik ben echt opgewonden voor deze rit en kijk er echt naar uit", zegt Vermeersch. Velen zullen zich nog kunnen herinneren hoe Vermeersch in 2020 in slechte omstandigheden naar een 2e plaats in Parijs-Roubaix sprintte en ei zo na won. "Gelukkig liggen de kasseien vandaag droog", zegt hij.