Jack Haig en Michael Gogl zijn de 1e opgevers in de Tour

De kasseislag naar Arenberg zorgde voor heel wat slachtoffers. Ook waren er de 1e opgaves. Jack Haig en Michael Gogl waren de onfortuinlijken.

Haig viel bij een rondpunt waar ook Primoz Roglic en Caleb Ewan vielen. Roglic en Ewan konden verder. Haig niet. Hij was de klassementsman voor Bahrain Victorious.

Ook Michael Gogl kwam ten val. De renner van Alpecin-Deceuninck moest naar het ziekenhuis en dus ook opgeven.

It’s an 8th place for @JasperPhilipsen in a … (you can fill it in yourself 😁) stage of @LeTour! We are proud on the fighting spirit of our riders today but also sad as we lose our Austrian rider @MichaelGogl today 😢#AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/p7SDVM2jZc