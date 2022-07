Na de kasseienrit in de Tour: hoort het wel thuis in het parcours?

De 5e rit van de Tour is voorbij. Daarmee zijn de renners ook van de kasseien af. Het zorgde voor heel wat spektakel, maar ook voor heel wat ellende. Daarmee rijst de vraag zich weer of die kasseien wel in de Tour horen.

De Tour is altijd op zoek naar spektakel. Ze zoeken nieuwe bergen op. Nieuwe hindernissen. Of ze doen specifieke regio's aan. Regelmatig komen ze eens in de buurt van Roubaix en Arenberg om de kasseistroken op te zoeken. De huidige bazen van de Tour zijn alleszins fan van kasseien. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou heeft zelfs het idee om Trouée d'Arenberg ooit in het parcours op te nemen.

SPEKTAKEL EN PECH

Spektakel gegarandeerd. Het peloton komt altijd in stukken aan. In 2010 won Thor Hushovd de sprint in een beperkte groep. Lars Boom won in 2014 solo in de gietende regen. De verschillen waren toen minuten en Vincenzo Nibali legde daar een 1e basis voor zijn eindwinst. John Degenkolb won in 2018 in de spurt van Greg Van Avermaet en Yves Lampaert.

Dat waren mooie etappes met mooie winnaars, maar achter hen was het ellende troef. Fränk Schleck viel in 2010 en moest opgeven. Lance Armstrong reed later lek en verloor zo kostbare tijd. In 2014 moest titelverdediger Chris Froome al opgeven nog voor de kasseien. 4 jaar later was er opnieuw pech voor Froome, maar die keer kon hij verder. Minder geluk was er voor Richie Porte hij moest opgeven na een val. Rigoberto Uran reed lek en verloor anderhalve minuut.

COMPLEET RENNER

Of kasseien in een Tour horen zal wellicht een eeuwige discussie blijven. Voor het spektakel mag dat zeker. De toppers vallen aan en willen verschillen maken. Het publiek ziet dat graag. Ook wordt er gezegd dat de winnaar van de Tour een compleet renner moet zijn. Dus hij moet ook over kasseien kunnen rijden.

Al is er ook de factor pech. De organisatie wil niet dat de Tour beslist wordt door een val of door pech. Dat zijn zaken die daar regelmatig voorkomen. Veel klassementsrenners zijn het ook niet gewoon om over kasseien te rijden. Op voorhand leidt dat al tot stress en een grotere kans op valpartijen. En als het regent, is er nog meer stress.

Om het kort samen te vatten: voor het spektakel en de amusementswaarde mogen kasseien zeker, maar het is altijd een risico voor de klassementsrenners.