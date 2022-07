Primoz Roglic heeft zijn schouder uit de kom en verliest 2 minuten

Primoz Roglic heeft zijn schouder uit de kom gehad. Dat was als gevolg van zijn val. Hij heeft ook 2 minuten verloren door die val.

Aan een rondpunt stond een strobaal gevaarlijk opgesteld. Enkele renners vielen daarover heen. Ook Primoz Roglic. "Zijn schouder was daar uit de kom gegaan", zei Grischa Niermann tegen de pers. "Hij heeft die daar wel zelf terug ingezet."

Daarna volgde een achtervolging voor Roglic. Eerst liet hij zijn knechten het werk doen. Daarna voerde hij zelf de forcing. Uiteindelijk kon hij het peloton niet meer inhalen en kwam bijna 2 minuten na hen binnen. Op Tadej Pogacar die voor het peloton uitreed verloor hij meer dan 2 minuten.

"Of Roglic in deze rit de Tour verloren heeft? We zullen dat pas in Parijs zien", sloot Niermann af.