VOORBESCHOUWING RIT 5: treedt Van der Poel uit de luwte of pakt Van Aert weer uit? Wie heerst op de kasseien?

Een dag na zijn zege doet Van Aert één van zijn lievelingsdingen: over kasseien rijden. Van der Poel zal deze rit toch ook hebben aangekruist. Krijgen we een heroïsche strijd op weg naar Arenberg?

Dit is 'm dan: de fameuze kasseienrit, waar vooraf al veel over te doen was. Een dag waar sommige klassementsmannen met knikkende knieën aan zullen beginnen. Je zal maar door pech heel wat tijdsverlies lijden. Anderzijds is het rijden over kasseien een specialiteit als een andere en staat het ook garant voor spektakel. Dat zouden we dus ook deze keer moeten krijgen.

11 KASSEISTROKEN

Met slechts 155 kilometers die de renners afleggen tussen Lille en Arenberg, is het zeker niet de afstand die de grootste uitdaging is. Wel de 11 kasseistroken die op het menu staan. Hou alles in de gaten vanaf minstens 50 kilometer voor de aankomst, want 9 van de 11 kasseistroken liggen in die laatste 50 kilometer. Er zijn 2 kasseistroken van 4 sterren, waarop het helemaal kan ontploffen: in Wandignies en in Sars-et-Rosières.

Nadien volgt nog de sector in Millonfoss en natuurlijk ook die in Wallers. Na die laatste kasseistrook is het nog 5,5 kilometer tot de aankomst in Arenberg. Het is een kasseienrit, maar geen Parijs-Roubaix. Dat deze rit deel uitmaakt van de Tour de France, betekent op zich al dat er verschillende belangen spelen. Dat gaat het sowieso boeiend maken.

VRAGEN OVER ROL VAN AERT

Op basis van de gedemonstreerde vorm van de voorbije dagen, zou je denken: wie doet Wout van Aert hier wat? Het is echter de vraag of de gele trui wel voluit zijn kans mag gaan of hij klassementsmannen Roglič en Vingegaard veilig aan de streep moet krijgen. Als Van Aert wel weer voor de ritzege gaat, is eeuwige rivaal Mathieu van der Poel één van zijn belangrijkste concurrenten.

De Nederlander van Alpecin-Deceuninck hulde zich de afgelopen dagen in de anonimiteit. Zijn ploeg kon in die ritten wel telkens Jasper Philipsen uitspelen, maar in de kasseienrit moeten de kaarten op tafel worden gegooid. Spaarde Van der Poel zich om op weg naar Arenberg uit te pakken of is de vorm momenteel niet zo goed?

Er zijn uiteraard nog renners die deze etappe hoog op het verlanglijstje staan hebben. Het duo Pedersen - Stuyven bij Trek-Segafredo bijvoorbeeld. De tijdritzege van Lampaert in Kopenhagen zit nog vers in het geheugen, dan zal hij ook op de kasseien wel goed voor de dag willen komen. Bij Bahrein Victorious is Mohorič wel iemand die in dit werk kan uitblinken.

© photonews

Dan zijn er nog UAE en Ineos, die andere kampen die hoog mikken in het klassement. Wat doet Pogačar? Hij bewees in de Ronde over kasseien te kunnen rijden, maar daar waren het vaak ook hellingen. De tweevoudig Tourwinnaar ging deze rit overigens verkennen een dag na de Ronde. Van Baarle won Parijs-Roubaix, maar moet wellicht beschermengel spelen voor Yates, Thomas en Martínez. Op naar een spektakelvolle rit!