Wout Van Aert over de woelige dag: "De ene dag strijd je voorin, de andere dag is dat achterin"

Op weg naar Arenberg heeft Wout Van Aert een woelige dag beleefd. Hij heeft nog net zijn gele trui kunnen redden en hij kwam ten val.

Wout Van Aert had samen met Jumbo-Visma niet de meest gelukkige dag. Hij werkte voor zijn kopmannen en daardoor leek hij zijn gele trui af te geven, maar aan de finish redde hij die nog met enkele seconden. Achteraf bleek dat hij verbaasd was.

"Soms strijd je als ploeg voorin. Soms strijd je achterin", zei Van Aert in het flashintervieuw. "Ik heb mij dan leeggereden, zodat Jonas Vingegaard zo weinig mogelijk tijd zou verliezen."

GEVAARLIJK PARCOURS

Van Aert viel nog voor de kasseien. "Ik vond dat het parcours voor de kasseien te gevaarlijk was. Ik denk dat het niet nodig was om door elk dorp te rijden. Daarom dat ik wat meer achterin bleef. Toen ik dan wou opschuiven, remden ze hard voor mij en ik kon niet hard genoeg meer remmen. Bij die volgwagen waar ik bijna ten val kwam, kreeg ik bijna de schrik van mijn leven. Daarna had ik minder vertrouwen om voorin te vechten voor mijn plaats."