Belofte maakt schuld: Belg twee jaar langer in dienst van Peter Sagan na knappe resultaten in voorjaarsklassiekers

Ook de komende jaren rijdt er een Belg in steun voor Peter Sagan. Een sterke beer heeft namelijk zijn contract verlengd.

De deal is in kannen en kruiken en zal eerstdaags worden voorgesteld, weet Het Nieuwsblad op donderdag alvast te melden.

Dries Van Gestel zal ook de volgende twee jaar rijden voor Total Energies, het team waar ook ex-wereldkampioen Peter Sagan voor rijdt.

Twee jaar extra

In het klassieke voorjaar was hij sterk in Gent-Wevelgem, Le Samyn en Kuurne-Brussel-Kuurne onder meer.

Dat heeft hem nu een nieuw contract opgeleverd. Van Gestel stapte in 2020 over van Sport Vlaanderen-Baloise.