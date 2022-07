🎥 Peter Sagan vermaakt het publiek op La Super Planche des Belles Filles op zijn gekende wijze

Om het publiek te vermaken kan je altijd op Peter Sagan rekenen. Zelfs op La Super Planche des Belles Filles.

Zo'n steile beklimming is op sportief vlak niet meteen het geliefkoosde terrein van Peter Sagan. Als 138ste kwam de Slovaak van TotalEnergies boven. Dat belette hem niet om de nodige aandacht te hebben voor het publiek dat op de top van de klim de renners enthousiast aan het aanmoedigen was.

Peter Sagan trakteerde de toeschouwers op een wheelie. Inmiddels zijn velen al in zijn voetsporen getreden, maar Sagan was diegene die het x aantal jaar geleden in het peloton introduceerde als middel van entertainment. Wie de moeite had gedaan om zich van een plekje te verzekeren boven op La Super Planche des Belles Filles, kreeg het dit jaar dus ook te zien ook.

✌️Anyone else reckon they could wheelie up the final of La Super Planche des Belles Filles like Peter SWAGan



✌️ Est-ce que toi aussi tu oserais faire une roue arrière dans le final de La Super Planche des Belles Filles comme Peter SWAGan ?#TDF2022 | @petosagan pic.twitter.com/1ven8vFNWY — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2022

Ook nog eens vriendelijk wuiven naar het publiek was Sagan niet te veel: de mensen langs de kant van de weg zullen het zeker geapprecieerd hebben.