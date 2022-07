OFFICIEEL: Lotto-renner die vierde eindigde in Tourrit verlengt contract tot 2024

Goed nieuws bij Lotto. Een van zijn talentvolle renners, die nog vierde werd in de Tourrit naar Lausanne, heeft zijn contract verlengd.

Kron is eerst zelf met dat nieuws naar buiten gekomen. De renner vertelde aan het Deense TV2 dat hij zijn contract verlengd heeft tot 2024. De 24-jarige Kron moest zaterdag in de Tour enkel kleppers als Van Aert, Matthews en Pogačar voor laten gaan op een lastige aankomst.

AL KNAPPE RITZEGES OP PALMARES

De aanwerving van Kron in 2021 paste in de plannen van Lotto om aan verjonging te doen. Hij was één van de youngsters die al snel zijn stempel kon drukken in het profwielrennen. Vorig jaar won hij een rit in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Zwitserland. Eerder dit jaar was Kron de beste jongere in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

In de Tour de France liet de Deen zich zaterdag dus voor het eerst opmerken. Wellicht zal dat niet de laatste keer zijn. Opnieuw een jong talent dus dat langer bij Loto blijft, nadat de ploeg onlangs nog de contractverlenging van Arnaud De Lie aankondigde.

Update: Lotto Soudal heeft de contractverlenging van Kron inmiddels ook officieel bevestigd. De ploeg is zeer tevreden over zijn ontwikkeling en heeft die omgezet in een nieuw contract.