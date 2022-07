Even paniek nadat Franse renner na aankomst in mekaar zakt: inmiddels is er wel geruststellend nieuws

Een renner die in mekaar zakt na de aankomst: dan gaat er sinds de zaak-Colbrelli altijd wat paniek mee gepaard. Gelukkig is het deze keer met een collega van hem veel minder erg.

Dennis Ritter, een journalist van het Deense TV2, meldde dat Alexis Vuillermoz na de aankomst van de negende Touretappe in mekaar was gezakt en in de ambulance werd weggebracht. Aangezien de ambulanciers niet al te veel haast maakten, heerste er wel de hoop dat het al bij al nog meeviel.

Die hoop is inmiddels ook bevestigd door Vuillermoz zelf. "Ik ben ingestort door vermoeidheid", komt de renner van TotalEnergies met een verklaring. "Ik had een offday, zat vermoeid op de fiets en heb ook moeten overgeven."

Hello! Petit update : pas de malaise à l'arrivée je me suis effondré de fatigue. Journée sans aujourd'hui, fatigué et vomi sur le vélo. Test Covid négatif : réalisé en descendant avec l'ambulance au point prévu par ASO. https://t.co/NHwXsNo4aS — Alexis Vuillermoz (@A_Vuillermoz) July 10, 2022

Allemaal niet prettig, maar Vuillermoz kan in principe zijn Tour wel gewoon verderzetten. "In de afdaling is op het door de ASO hiervoor voorziene punt een Covid-test afgenomen. Die was negatief."