Uit de Tour gestapte Martin pluist protocol UCI uit: "Als ik zaterdag niets gezegd had, had ik zondag gewoon gereden"

Guillaume Martin heeft de Tour verlaten na een positieve coronatest. Het UCI-protocol daaromtrent is allesbehalve waterdicht, waarschuwt de Fransman.

Guillaume Martin kloeg zaterdagavond over keelpijn, iets waar hij wel vaker last van heeft. Nadien testte hij twee keer positief op corona en volgde dus een gedwongen opgave, ook al voelt de renner zich helemaal niet ziek. Voor het tot een definitief besluit kwam, ging Martin het UCI-protocol uitpluizen, in de hoop een achterpoortje te vinden waardoor hij kon blijven rijden.

"Het is enorm vaag en volledig voor interpretatie vatbaar", zegt Martin over het protocol in L'Équipe. "Toen ik zondagochtend een PCR-test liet afnemen, bleek dat ik zeer besmettelijk was. Maar die mate van besmettelijkheid is niet in het protocol opgenomen. Het stelt dat de ploeg, dokters en ASO samen een beslissing nemen, maar de criteria worden nergens vermeld."

VERMOEDENS

Het moet dus beginnen bij een klacht of een onzekerheid bij een renner zelf. Als die daar wat nonchalant mee omsprint, kan een opgave misschien omzeild worden. "Als ik zaterdagavond niets gezegd had, had ik zondag gewoon gereden. Ik denk dat sommige renners het zo doen. Het zijn slechts vermoedens, maar het lijkt me onlogisch dat ik de enige renner ben in deze situatie."