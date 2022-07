Wout van Aert ging ook een dag voor de rustdag nog in de aanval: "Niet mijn bedoeling om in de vlucht te zitten"

Het krachtenarsenaal van Wout van Aert lijkt onuitputtelijk. Hij ging in de dag voor de rustdag nog eens in de aanval.

Van Aert maakte deel uit van de grote ontsnapping van 21 man. Zo kon hij nog wat punten voor de groene trui oprapen aan de tussensprint. Nochtans was dit offensief niet iets wat hij vooraf had aangekondigd. "Het was een zware dag. Het was niet mijn bedoeling om in de vlucht te zitten", vertelde Van Aert achteraf.

Bij een man in zijn vorm gebeurt dat gewoon, terwijl tal van andere renners zo graag eens in die vlucht zouden zitten. Zeker in rit 9 zal die hoop bij velen aanwezig geweest zijn, omdat de kans groot was dat de ontsnapping voorop bleef. Veel interesse dus voor de vlucht van de dag. "Toen ik zag dat er renners van onze concurrenten meezaten, ben ik er achteraan gesprongen."

NIET DE BENEN OM VOOR RITZEGE TE GAAN

Met het gekende resultaat. Toen Van Aert op één van de beklimmingen er vooraan wel werd afgereden, liet hij zich terugzakken tot in het peloton. "Ik had jammer genoeg nooit de benen om iets te kunnen betekenen", concludeerde de groene man, die opnieuw aan de aankomst zijn respect betuigde voor het publiek door zijn duim omhoog te steken.