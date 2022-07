Patrick Lefevere komt met nieuws over Mark Cavendish: "Zeg dit met pijn in het hart"

Patrick Lefevere heeft op een persconferentie onder meer de samenwerking met Soudal voorgesteld. Maar er was nog meer nieuws te rapen.

Zo staat Yves Lampaert dicht bij een contractverlenging, terwijl Mark Cavendish mag uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Past niet meer

Hij werd niet meegenomen naar de Tour de France en volgend jaar mikken ze bij Soudal-QuickStep op Jakobsen en Merlier voor de sprints.

"Cavendish wil graag nog twee jaar verder koersen, maar dat past niet meer in ons project. We zijn op een punt gekomen dat er geen plaats meer is voor Mark. Ik zeg dit met pijn in het hart, maar het is tijd om afscheid van elkaar te nemen. We zijn hem heel dankbaar en hopelijk geldt dat ook in de andere richting", aldus Patrick Lefevere in Het Laatste Nieuws.