Wout van Aert op recordkoers? De 477 van Sagan zijn zeker mogelijk, kloof was nooit zo groot zo vroeg in Tour

Wout van Aert is de rustdag ingetrokken met een ongeziene voorsprong in het puntenklassement van liefst 135 punten. Dat was sinds de huidige puntentelling nooit zo groot. En er is meer.

Een kloof van 135 punten na negen dagen in de Tour de France. Dat is in de huidige puntentelling nog nooit voorgevallen.

De kloof was nooit groter dan honderd punten zelfs. En ook in de eindafrekeningen is dat zichtbaar: zo groot was het verschil zelden.

2021: Mark Cavendish 337 - Michael Matthews 291

2020: Sam Bennett 380 - Peter Sagan 284

2019: Peter Sagan 316 - Caleb Ewan 248

2018: Peter Sagan 477 - Alexander Kristoff 246

2017: Michael Matthews 370 - André Greipel 234

2016: Peter Sagan 470 - Marcel Kittel 228

2015: Peter Sagan 432 - André Greipel 366

Als we kijken naar het aantal punten voor de tweede de voorbije jaren, dan is Wout van Aert met zijn 284 punten nu al bijna zeker van de eindzege in Parijs.

Bovendien heeft hij nog heel wat ritten en tussensprints om het puntenaantal te verhogen. Kan hij boven de 477 van Sagan geraken?