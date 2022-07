25 jaar na zijn Tourwinst: Jan Ullrich bedankt zijn fans met een brief

Jan Ullrich won 25 jaar geleden de Tour. Hij schreef een brief naar zijn fans en liet die publiceren in Bild.

"Ik kijk momenteel naar de Tour de France", begint Jan Ullrich zijn brief in Bild. "In het begin was het hectisch met de kleine verschillen. Het is voor de renners dan zaaks om niet te vallen en dat roept herinneringen bij mij op. In 1997 viel kopman Bjarne Riis al in de 1e rit. Hij verloor daar veel tijd en in Andorra kreeg ik groen licht om mijn kans te gaan en geel te pakken."

"Deze Tour heeft voor velen van jullie ook herinneringen opgehaald", ging Ullrich verder. "Velen hebben me er de laatste weken over geschreven. Daarbij ook met zeer persoonlijke berichten: sommigen hebben gemeld dat mijn Touroverwinning hen toe motiveerde om een fiets te kopen en te gaan fietsen of zelfs wielerwedstrijden te gaan rijden."

Ullrich sloot de brief af met: "In al jullie berichten, werden telkens de woorden 'enthousiasme, respect, hoop, held, onvergetelijk, inspirerend, respectvol, strijd en opstaan' gekozen. Je motiverende aanmoedigingen en duidelijke en positieve standpunten hebben me bijna omver geblazen. Het is een groot geschenk en betekent veel voor me om supporters en fans als jullie te hebben. Daar wil ik jullie vandaag voor bedanken! Voor mij, dat is zeker, zijn jullie de helden!"