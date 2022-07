In de Alpen gaat het bergklassement een nieuwe fase in

Na 10 ritten staat Simon Geschke aan de leiding in het bergklassement, maar in de overige 11 ritten zijn er nog een pak punten te verdienen. In de 11e rit gaat het bergklassement een nieuwe fase in en komen we te weten wie echt in aanmerking komt om Tadej Pogacar op te volgen.

Simon Geschke staat aan kop van het bergklassement. Hij heeft 19 punten. Op de 2e plaats staat Bob Jungels met 18 punten. De verschillen zijn dus nog klein. En 19 punten is niet veel. Zeker als je weet dat er nog maximaal 252 punten te verdienen zijn. Dat zijn een pak meer dan wat er al te verdienen viel. Er volgen nog 7 cols van 1e categorie en 7 van buiten categorie. Die zijn respectievelijk 10 en 20 punten waard. Anders gezegd: het is nog lang niet zeker dat Geschke ook in Parijs in het bezit van de bolletjestrui zal zijn. Mogelijk heeft de winnaar van het bergklassement nu nog geen punten en begint die nu pas met punten sprokkelen. Ook is het perfect mogelijk dat een van de favorieten voor het eindklassement de trui mee naar huis neemt. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic hebben al enkele punten. En ook andere favorieten staan al in het klassement.